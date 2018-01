Kris Jenner e Kourtney Kardashian se oferecem para ser barriga de aluguel de Kim

Kris Jenner e Kourtney Kardashian se ofereceram para ser barriga de aluguel da terceira gestação de Kim Kardashian Foto: Mario Anzuoni/Reuters

No último episódio de Keeping up with the Kardashians, reality que retrata a vida das socialites da família, Kris Jenner e Kourtney Kardashian revelaram que poderiam ser barriga de aluguel para Kim. A empresária tem dois filhos com o cantor Kanye West: North e Saint. Ambas as gestações foram complicadas, e os médicos afirmaram que uma terceira gravidez seria de risco extremo.

No final do episódio, Kris, mãe de Kim, disse que, mesmo sem óvulos utilizáveis, ela conseguiria ficar grávida. Depois da afirmação, Kim perguntou: 'Você carregaria um filho meu?'

'Se eu soubesse que eu conseguiria carregar um filho para você, e ele nascesse bem, eu faria isso em dois segundos. Eu faria isso com certeza', respondeu Kris.

Mas ela não foi a única que se ofereceu para ajudar Kim. Kourtney também afirmou que seria barriga de aluguel da irmã. "Eu já me ofereci. Então, não fale como se você fosse a única Madre Teresa aqui!", disse a filha mais velha da família.