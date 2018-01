Kourtney Kardashian detesta o bronzeado artificial e segue dieta sem glúten

Kourtney Kardashian não curte o bronzeado falso. A estrela de 37 anos de 'Keeping Up With the Kardashians' admitiu que odeia se bronzear na máquina e prefere tomar sol natural, enquanto seus filhos - Mason (6 anos) Penelope (4 anos) e Reign (19 meses), frutos do seu casamento com o ex Scott Disick - brincam na piscina.

"Eu realmente não consigo, então eu prefiro tomar sol naturalmente. Eu acho que o sol faz bem e eu amo ficar com as crianças em volta da piscina", comentou em entrevista para a revista Hello!

Ela ainda comentou que o óleo de coco é essencial para hidratar a pele após o banho de sol. "Eu amo óleo de coco. Eu me acostumei a usar desde que tive Penelope... E uso nela também."

Kourtney - que é embaixadora da Manuka Doctor - confessou que não consegue sair de casa sem um bálsamo para os lábios. "Na minha bolsa estou sempre com o carregador do meu celular e o Manuka Doctor Lip Enhancer, um ótimo balm."

Kourtney Kardsashian Foto: Bang Showbiz

A mais velha das irmãs revelou que segue a mesma dieta do irmão, ou seja, sem glúten, pois isso lhe deixa mais energética. "Eu fiquei hesitante no começo. Nós visitamos o profissional que testa o músculo e indica o que é preciso evitar. Quando ele disse que nós precisávamos evitar glúten e laticínios, eu fiquei louca", disse. "Eu tentei uma pizza sem glúten mas não deu certo. O glúten, eu admito que às vezes como. Eu achei que evitar laticínios seria a pior parte, mas na verdade foi a mais fácil."