Kourtney Kardashian curte férias com Scott Disick

Família curte férias juntos em Massachussets. Foto: Reprodução/Instagram

Kourtney Kardashian alugou uma casa de sete quartos em Nantucket, Massachusetts, por todo o mês de julho, e tem ficado lá com seus três filhos Mason, 6, Penelope, 4, e Reign, de 19 meses.

E, apesar de se separar de Scott no verão passado, ela permitiu que seu ex-parceiro e pai das crianças se juntasse a eles para sua diversão de verão. De acordo com o TMZ, o aluguel da casa custa US$ 6,600 por noite, mas o Airbnb garantiu uma oferta melhor para Kourtney.

A estrela de Keeping Up with the Kardashians está amando seu tempo na ilha perto de Cabo Cod e tem mantido seus fãs atualizados regularmente com mensagens no Instagram. Além das vistas deslumbrantes e praias, ela postou uma imagem adorável dela e de Penelope relaxando com suas roupas de banho na casa.

Esta não é a primeira vez que Scott, de 33 anos, curte férias com Kourtney, 37, desde a separação. Ele recentemente se juntou à família Kardashian em Cuba e admitiu que estava em seu melhor comportamento para que pudesse impressionar seu antigo amor.

Ele disse no reality show: "Um dos maiores problemas entre Kourtney e eu sou eu bebendo. Fico excessivamente emotivo quando eu bebo e só quero que ela veja que consigo me manter na linha".

E seu plano pareceu funcionar, já que Kourtney ficou muito impressionada com Scott. Conversando com sua irmã Kim Kardashian West, ela revelou: "Estou muito contente por ele ter vindo, ele tem sido tão bom. Ele tem se saído muito bem. Estou feliz que ele pôde estar aqui. Foi uma grande decisão de ter Scott na viagem e é ótimo para que ele saiba que sempre será uma parte da família".