Kourtney Kardashian bebe 'poção do amor' para encontrar novo namorado

A estrela do reality show da TV americana, Kourtney Kardashian, está solteira desde o ano passado Foto: Bang Showbiz

A estrela do reality show 'Keeping Up with the Kardashians', Kourtney Kardashian, afirmou em seu Snapchat que o seu médico diagnosticou que ela acha que não "merece" se apaixonar e lhe receitou uma "água benta". A "poção do amor" é feita com "32 gotas" de produto "milagroso" adicionado à água que deve ser consumida ao longo do dia.

"Meu médico me disse que eu inconscientemente acho que não mereço o amor, então estou tomando esta água benta", disse a socialite na rede social. A personalidade de televisão admitiu que não sabe o que o líquido irá fazer, mas está esperançosa de que ele permitirá que ela se apaixone. "Ok, então eu não sei se ela abre o meu coração ou o que diabos faz", disse Kourtney nos vídeos com títulos de "poção do amo" e "bênçãos em uma garrafa".

A Kardashian está solteira desde o ano passado quando se separou de seu parceiro de longa data Scott Disick. Juntos eles são pais de Mason, 6 anos, Penelope, 4 anos, e Reign, de 19 meses de idade. Kourtney parece estar se relacionando bem com o ex-parceiro; eles tiraram alguns dias de folga juntos com os filhos em Nantucket, Massachusetts.

Falando sobre a férias, Scott, de 33 anos, disse: "nós comemos, dormimos, relaxamos, nadamos, passeamos de carro, vimos os pontos turísticos". A família também visitou restaurantes diferentes e lojas de doces. "Foi bonito e tão relaxante. Tão bom estar longe de tudo mais. Ninguém estava nos incomodando ninguém lá."