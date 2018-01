Kit Harington e Rose Leslie estão noivos, diz jornal britânico

Jornal britânico afirma que os atores de 'Game of Thrones' Kit Harington e Rose Leslie estão noivos Foto: Neil Hall/Reuters

O jornal britânico Daily Mail divulgou nesta terça-feira, 26, que os atores Kit Harington e Rose Leslie, que trabalharam juntos na série Game of Thrones, decidiram se casar após cinco anos de namoro. Apesar de os dois já terem avisado a família e os amigos sobre a intenção de oficializarem o matrimônio, o casal ainda não marcou uma data da cerimônia.

Kit e Rose se conheceram em 2012 quando interpretaram um casal na série e acabaram levando o relacionamento para a vida real, mas só assumiram o namoro em 2014.

Em janeiro deste ano, Kit e Rose se mudaram para uma mansão avaliada em R$ 7 milhões no leste da Inglaterra. Durante participação no The Late Late Show with James Corden em junho, Kit falou sobre a vida doméstica do casal e a atriz Nicole Kidman, que também estava no programa, fez graça perguntando quando viria o casamento.

