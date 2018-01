Kit Harington afirma que errou ao dizer que sofria o mesmo sexismo que as mulheres

Kit Harington se arrepende de ter dito que homens sofrem sexismo no mesmo nível que as mulheres. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, admitiu que estava errado quando, no ano passado, declarou que era objetificado e que o sexismo na indústria cinematográfica ocorre entre os homens tanto quanto entre as mulheres.

Em entrevista publicada pelo The Guardian no último sábado, 21, o ator corrigiu a fala anterior. "Sexismo contra homens não é algo que eu deveria ter dito. Acho que o que eu quis dizer era ser objetificado", declarou.

"Eu realmente penso que homens podem ser objetificados. Eu realmente senti que fui no passado, sexualmente também. Isso fez eu me sentir desconfortável no passado? Sim. Penso que minha posição é a mesma que a das mulheres na sociedade? Não. São coisas bem diferentes e eu deveria ter separado isso. Eu estava errado", disse.

No ano passado, em entrevista à revista Sunday Times, o ator disse que se sentia objetificado e que estava sendo contratado por conta da aparência. "Há, definitivamente, um sexismo na nossa indústria que ocorre entre as mulheres tanto quanto entre os homens também", disse. "Em alguns pontos, durante as fotos, quando me pediam para me despir, eu sentia isso", completou.