Kim Kardashian West recebe quase US$ 1 milhão para tirar selfies

Foto: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian West recebeu quase U$ 1 milhão para tirar selfies. A estrela de Keeping Up with the Kardashians ganhou cerca 700 mil dólares para posar para fotos ao lado de estrelas das mídias sociais enquanto estava em uma festa da marca de moda Revolve no último fim de semana, que foi realizada nos Hamptons, em Nova York.

De acordo com a coluna 'Page Six', do jornal New York Post, os organizadores da festa gastaram entre meio milhão e um milhão de dólares para garantir a presença de Kim, embora o representante da estrela não tenha confirmado a informação.

A Kardashian compartilhou uma foto de si mesma na festança em sua conta no Instagram, que a mostra usando um mini vestido apertado creme e botas de camurça de salto alto. Ela legendou a imagem: "De volta a isso nos Hamptons com Revolve. Revolve nos Hamptons (sic)".

E a estrela de reality show recorreu ao serviço de uma "pequena força policial" para o evento, com três guardas armados a cercando, enquanto outros circulavam. Uma fonte acrescentou: "Foram contratados 25 seguranças por ela. Eles são policiais fora de serviço. É como uma pequena força policial".