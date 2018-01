Kim Kardashian revela que quer ter um terceiro filho

Kim Kardashian revela que quer ter mais um filho com Kanye West. Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz/File Photo

Num novo teaser de Keeping Up With The Kardashians divulgado no último domingo, 27, Kim Kardashian revelou que está tentando ter outro filho com Kanye West, mas a gravidez pode ser de risco.

Leia também: Confira as mudanças no estilo de Kim Kardashian após o assalto em Paris

"Eu quero que meus filhos tenham irmãos, mas os médicos não sentem que é seguro para mim", diz a Kardashian no vídeo. "Eu vou tentar ter mais um bebê", diz ela no teaser, e Khloe faz uma expressão de surpresa. A mãe, Kris Jenner, faz um alerta: "Eu não quero que você faça algo que te coloque em perigo".

A estrela do reality show tem 36 anos e tem dois filhos: North, de três anos, e Saint, de um. Em outras temporadas do programa, Kim já havia falado das dificuldades que teve nas gestações anteriores.