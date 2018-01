Kim Kardashian revela dificuldade de relacionamento entre seus filhos

Foto: Bang Showbiz

A estrela Kim Kardashian revelou em entrevista ao site da Elle que sua filha North, 3, vem sentindo dificuldades para lidar com o fato de ser a irmã mais velha após o nascimento de seu segundo filho com o cantor Kanye West, Saint, de oito meses.

"Falamos sobre North ser a irmã mais velha o tempo todo. Este é o momento de falar muito sobre compartilhar, porque ela tem três anos, e ela é ótima nisso. Ainda está tentando entender o conceito de ter um irmão, no entanto. Tipo, Penélope e Reign são primos, mas Saint está aqui todos os dias, porque é irmão dela", contou Kim em referência aos filhos de sua irmã, Kourtney.

Ela também afirmou que está trabalhando no vínculo entre seus dois filhos, e que já está acostumada a brigas por brinquedos entre irmãos, porque ela é apenas uma de seis: "Gosto de trazê-la para dizer 'bom dia'. Ela ainda quer que as coisas sejam todas sobre ela, porque tem três anos! Mas estou plantando essa semente todas as manhãs, de que o dia começa com você e seu irmão. É como eu venho fazendo isso, e ela está ficando muito melhor. Mal posso esperar até que eles realmente comecem a se comunicar, embora uma vez que ele seja grande o suficiente para começar a pegar os brinquedos dela, teremos que nos envolver de uma forma diferente.