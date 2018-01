Kim Kardashian relembra assalto na França: 'E se levasse um tiro?'

Kim Kardashian Foto: AP Photo/Lionel Cironneau

Em vídeo de divulgação do programa Keeping Up With The Kardashians, a estrela Kim Kardashian aparece contando detalhes sobre o assalto que sofreu em Paris em 2016, assunto dificilmente abordado por ela no programa.

"Eles pediram dinheiro. Eu disse: 'Não tenho nenhum dinheiro!'. Me arrastaram para o hall, e foi quando eu vi a arma. Eu estava olhando para a arma, olhando na parte de baixo das escadas. Tive uma fração de segundos na minha mente para fazer uma rápida decisão", contou a socialite, sobre os instantes de tensão.

Na sequência, Kim contou sobre o que passou em sua cabeça no momento crucial: "Eu vou correr, descer as escadas, e levar um tiro nas costas? E se eu conseguir chegar e a porta do elevador não abrir a tempo, ou as escadas estiverem trancadas? Eu estou f***. Não há como sair".

Confira o vídeo abaixo [em inglês]: