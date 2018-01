Kim Kardashian presenteia Kourtney com uma máquina de gelo do Snoopy

Kim deu um presente inusitado à irmã Foto: Bang Showbiz

Kim Kardashian West presenteou sua irmã Kourtney com uma máquina de gelo do Snoopy no seu aniversário de 37 anos. A justificativa é que esse era um sonho de quando Kourtney era criança.

Falando ao E!, Kim aparece comemorando o aniversário da irmã mais velha em abril, na Islândia. Comentando sobre a razão por trás do presente inusitado, a autora do livro 'Selfish' disse: "Tudo o que queríamos era ir à casa de Michael Jackson. Minha avó trabalhava e meu avô não, então vovô fazia a gente sentar em casa e brincar o dia inteiro. Tudo o que queríamos era uma máquina de gelo do Snoopy".

Kourtney, por sua vez, ficou emocionada com o gesto da irmã. "Isso é tão fofo. Nós deveríamos fazer para a banheira depois", afirmou.

O marido da aniversariante, Scott quis viajar para a Islândia para surpreender Kourtney na data. Falando anteriormente, ele disse à mãe de Kourtney, Kris Jenner: "Ela gostaria que eu passasse cada aniversário juntos, eu e ela, pelos últimos dez anos. E o aniversário está chegando. Eu deveria dizer, dane-se e deveria voar para a Islândia para fazer uma surpresa? Vamos dizer que daqui a um ano, ou dez, nós consigamos resolver as coisas, eu odiaria perder um aniversário", completou.