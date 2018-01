Kim Kardashian encontra a 'Becky do cabelo bom' em seu Snapchat

Kim Kardashia brinca que sua mãe, Kris Jenner, é a Becky da música de Beyoncé. Foto: Reprodução/Instagram

Desde que Beyoncé lançou o seu segundo álbum visual, LEMONADE, a atenção do mundo todo se virou para os trechos da música Sorry, onde a cantora recita 'You better call Becky with the good hair' ('É melhor você ligar para a Becky do cabelo bom', em tradução livre), evidenciando uma suposta traição por parte de seu marido Jay-Z, com a desconhecida amante intitulada de Becky.

Recentemente, Kim Kardashian publicou um vídeo em seu Snapchat, brincando com a polêmica música Sorry e afirmando ter encontrado Becky.

A socialite inicia o divertido vídeo, dizendo: 'You guys, I found Becky' ('Oi galera, eu encontrei Becky', em tradução livre) e em seguida posiciona a câmera para sua mãe Kris Jenner, que está trajando um vestido preto coberto de estampas de limões verdes, em alusão ao novo disco de Beyoncé.

Anteriormente a designer Rachel Roy foi apontada como a suposta Becky, além da cantora Rita Ora, que desmentiu os boatos postando uma foto com Beyoncé no MET Gala 2016, além de portar um broche irônico na festa oficial após o baile de gala, com os dizeres 'Not Becky', assim como Katy Perry fez.