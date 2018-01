Kim Kardashian é vista publicamente pela primeira vez desde o assalto

Socialite foi assaltada no dia 3 de outubro, em Paris Foto: Reprodução

Desde o assalto em Paris, Kim Kardashian tem tentado ficar longe dos holofotes. No entanto, na noite da última terça-feira, 25, a socialite foi vista no show de seu marido, Kanye West, em Inglewood, Califória.

Como não queria aparecer, ela foi flagrada saindo pela porta dos fundos. Além disso, a socialite não postou fotos nas redes sociais nem foi oficialmente fotografada.

Kim estava muito diferente do que de costume: ela apareceu sem maquiagem e cabelo liso, sem nada de especial. Enquanto era fotografada por paparazzis em seu carro, a estrela do reality Keeping Up With the Kardashians cobriu o rosto com a mão.

Uma fonte revelou à revista 'People' que em seu aniversário, no último dia 21, Kim comemorou com Kanye, os filhos, as irmãs e a mãe. "Foi escolha de Kim não ter uma grande comemoração. Ela pareceu muito feliz. Ela ainda está compreendendo sua vida, não tem planos para aparições de trabalho, mas ela parece estar mais positiva", disse a fonte.

Antes do show, a socialite também foi vista com seu amigo Jonathan Cheban em Los Angeles tomando sorvete e ignorou os fotógrafos.

Kim Kardashian-West deixando uma sorveteria com Jonathan Cheban em Los Angeles, CA. (25 de outubro) pic.twitter.com/p3MKPsq8rY — KardashianBrasil.com (@kardashibrasil) 26 de outubro de 2016

Desde o dia 3 de outubro, quando ocorreu o assalto, Kim cancelou todas as suas aparições públicas e tem ficado em casa com seus filhos, North, de 3 anos, e Saint, de 10 meses.