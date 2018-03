Kim Kardashian defende leis de armas mais rígidas

Foto: Divulgação

Após o tiroteio numa boate LGBT em Orlando no último domingo, 12, Kim Kardashian West se pronunciou no Twitter pedindo leis mais rígidas sobre o porte de armas de fogo.

"Estou realmente sem palavras. Para todos em Orlando afetados por este massacre, meus pensamentos, amor e orações estão com vocês", disse a estrela do reality Keeping Up with the Kardashians em tuíte sobre o caso.

Kardashian ainda retuitou diversas postagens de outras pessoas que expressam sentimentos similares.

"Temos repetidamente pedido ao Congresso para fechar esta lacuna que torna mais fácil para as pessoas perigosas obterem armas e matarem. Nada mudou!!!! As pessoas continuam a morrer sem sentido. Quando essas leis de armas serão alteradas?", ela ainda postou.

We have repeatedly called on Congress to close this loophole that makes it easy for dangerous people to get guns & kill. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 12 de junho de 2016

O atentado ocorreu na casa noturna Pulse, na Flórida, e é considerado o pior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. A polícia identificou Omar Mateen, de 29 anos, como o autor dos tiros, que mataram 49 vítimas, incluindo o atirador.

Anteriormente, Kim já havia pedido um maior controle de armas. Em agosto do ano passado, ela ficou horrorizada ao saber sobre o assassinato de Valerie Jackson, seu marido e seus seis filhos, mortos a tiros pelo ex-namorado, que comprou uma arma online.

"Ele comprou a arma e munição ONLINE! Como é que é tão fácil de adquirir armas online!!! Será que isto não te deixa com nojo? Não é necessária a verificação de antecedentes criminais!!!!!", desabafou a estrela em seu Twitter na época.