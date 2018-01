Kim Kardashian dá notícias pela primeira vez desde o assalto em Paris

Foto: Reprodução/ Instagram

Pela primeira vez desde que Kim Kardashian sofreu o assalto a mão armada em Paris, os fãs tiveram notícias dela. Stephanie Sheppard, assistente da socialite, escreveu uma carta, cuja foto foi publicada no site oficial de Kim na última segunda-feira, 17.

De acordo com Stephanie, a estrela do reality show 'Keeping up with the Kardashians' está "tirando um tempo de folga muito merecido", por isso, está longe dos aplicativos e redes sociais. No entanto, ela garantiu que os fãs não precisam se preocupar. Os amigos, família e staff da socialite tem sido atualizados sobre sua vida.

A assistente também prometeu que, em breve, o aplicativo de Kim será atualizado. "Muito obrigada pelo seu apoio a minha garota. Amo vocês, de verdade", finalizou.

No dia 3 de outubro, enquanto seu marido Kanye West se apresentava em Nova York, Kim Kardashian teve seu quarto invadido em Paris e os ladrões levaram o equivalente a R$ 24 milhões em joias.