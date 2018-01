Kim Kardashian contrata três policiais para ir ao aniversário da irmã

Foto: Bang Showbiz

Kim Kardashian contratou três policiais fora de serviço para escoltá-la até a festa de aniversário de Kendall Jenner. A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' tem mantido a discrição desde que foi assaltada por um grupo de homens armados em Paris, na França, no mês passado.

Apesar de estar segura agora, Kim não quer correr riscos, por isso preferiu ter os três guarda-costas por perto durante a festa de 21 anos de sua irmã, em Los Angeles, na Califórnia, na última quarta-feira, 2.

De acordo com o site TMZ, Kim teria pagado 100 dólares por hora a cada policial para manter o olho nela. A decisão de contratar três policiais fora de serviço veio dias depois que a socialite demitiu seu guarda-costas pessoal, Pascal Duvier.

Kim e seu marido, Kanye West decidiram "dispensar" o segurança depois que ele não conseguiu protegê-la dos ladrões em Paris. A decisão deixou Pascal enfurecido, já que ele trabalhava para o casal desde 2012.