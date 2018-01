Kim Kardashian compartilha vídeo de ligação entre Taylor Swift e Kanye West

Foto: Reprodução

Kim Kardashian compartilhou um vídeo em que Taylor Swift aparece falando sobre a letra da música Famous, de Kanye West: ela disse que é um 'elogio'. Porém, assim que a música foi lançada, Swift falou que não aprovou a música.

Anteriormente, a esposa do rapper já havia dado uma entrevista a uma revista dizendo que a cantora sabia da música. Para provar isso, Kardashian usou seu perfil no Snapchat para compartilhar, no último domingo, 17, uma série de vídeos reveladores. Num trecho da canção, ela é chamada de 'v***a'.

Depois que a disputa foi exibida no programa Keeping Up with the Kardashians, Kim postou gravações de Kanye e Taylor ao telefone com o rapper lendo a seguinte letra da música para ela: "For all my Southside n****s that know me best / I feel like me and Taylor might still have sex". Taylor respondeu: "É como um elogio".

Kanye assegurou à cantora que queria que ela "se sentisse bem" com a canção. Ele disse: "O que me importa é você como pessoa e, como amigo, quero coisas que te façam se sentir bem".

Ele então a agradeceu por ser "tão legal" sobre isso, enquanto ela afirmou que apreciava "um aviso" sobre a canção. Ela acrescentou: "Escolha qualquer verso... que [você acha que é] melhor".Swift ainda disse, no vídeo, que se fosse perguntada sobre a música, diria que ele a ligou e "disse sobre o verso antes de sair".

Depois da postagem de Kim, a cantora disse, em seu perfil do Instagram, um texto criticando a divulgação do vídeo. "Aquele momento em que Kanye West grava sua ligação secretamente e depois Kim posta na internet".

Taylor e Kanye se desentenderam pela primeira vez em 2009, quando o rapper invadiu o palco por se opor contra o triunfo da cantora sobre Beyoncé no Video Music Awards, da MTV.