Kim Kardashian cancela sua primeira aparição pública depois do assalto

Foto: Reprodução/ Instagram

Kim Kardashian era esperada para se juntar ao seu maquiador Mario Dedivanovic para uma aula em Dubai no dia 14 de outubro, mas depois de ser assaltada à mão armada em Paris no início desta semana, não comparecerá ao evento.

Mario publicou um comunicado no Instagram para informar que a aula não aconteceria. "Queridos participantes da masterclass de Dubai, em meu nome e no de Kim Kardashian West, por favor, aceitem nossas desculpas. Lamentamos informar que devido aos acontecimentos recentes, iremos remarcar a masterclass de Dubai com Kim Kardashian West".

"Entendemos o inconveniente que isso causou a vocês. Vocês terão a opção de cancelar e receber um reembolso total, ou poderão guardar o ingresso para a data remarcada. Detalhes da remarcação serão enviados dentro de uma semana", escreveu o maquiador.

Kim teve as mãos algemadas e foi trancada em seu banheiro enquanto os ladrões roubavam 10 milhões de dólares em joias em seu quarto de hotel em Paris.