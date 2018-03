Khloé Kardashian fortalece as unhas com creme de cavalo

Uma das estrelas da família Kardashian, Khloé adimitiu utilizar um creme destinado a casco de cavalos para tornar suas unhas menos frágeis e quebradiças. "Eu costumava usar óleos e cremes de cutícula, mas eles não fizeram nada. Uso unhas de acrílico e gel, então tem que ser uma fórmula muito boa", afirmou.

A dica foi dada em seu site khloewithak.com: "Uma boa manicure ajuda muito, mas se você troca o esmalte tanto quanto eu, cuidado, pois é preciso tomar algumas precauções. Este creme é louco, pois foi originalmente feito para cascos de cavalo. Não é de se admirar que funciona tão bem para fortalecer unhas fracas".

"Você pode usar duas vezes ao dia, mas eu uso mais. Mantenho um frasco no meu carro, no banheiro, e até mesmo na minha bolsa de academia. Use-o com as mãos limpas", contou, admitindo que vai além do que é recomendado pelos médicos.