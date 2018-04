Kendrick Lamar ganha prêmio Pulitzer pelo álbum 'Damn'

Kendrick Lamar. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Nesta segunda-feira, 16, foram anunciados os vencedores do prêmio Pulitzer e o vencedor da categoria música é Kendrick Lamar, pelo álbum Damn, lançado em 2017. Essa é a primeira vez que um cantor fora do jazz e da música clássica ganha o prêmio.

"É uma coleção virtuosa de músicas unificada por sua autenticidade e dinamismo rítmico que oferece uma visão que captura a complexidade da vida moderna dos afro-americanos", diz o site oficial do prêmio.

Os Prêmios Pulitzer são uma premiação anual americana que existe desde 1943 e elege os melhores trabalhos jornalísticos, nas áreas de literatura, teatro e música.

Na categoria de jornalismo, os vencedores de Melhor Reportagem de Serviço Público foram o The New York Times e a revista New Yorker, pela série de reportagens que expuseram os casos de assédio sexual que ocorrem há décadas em Hollywood, e causou a demissão e afastamento de diversos produtores, diretores e atores, além da criação do movimento Me Too. Já na categoria de Reportagem Investigativa, ficou a equipe do Washington Post com diversas publicações sobre o passado de abusos sexuais que um candidato ao senado no Alabama cometeu contra adolescentes. A lista completa pode ser vista no site.