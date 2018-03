Kendall Jenner se arrepende de ter arrancado sobrancelhas

Foto: Reprodução / Instagram

A modelo Kendall Jenner, 20, revelou se arrepender por ter tirado suas sobrancelhas no passado: "Quando eu era mais jovem, em um capricho totalmente estranho, tirei todas as minhas sobrancelhas. Felizmente, elas cresceram de volta, mas minhas irmãs enlouqueceram. E claro, eu tinha que ir para o acampamento com todos os meninos fofos e surfistas. Foi completamente humilhante".

"Sim, elas cresceram de volta. Mas foi tããão lento, e de uma forma grossa. Parecia uma eternidade", ressaltou.

Ela também afirmou recentemente que prefere ser seduzida pelos homens, ao invés de seduzi-los.

"Não é que eu tenha medo de convidar um car apara sair, ou então mostrar que gosto dele, mas prefiro ser seduzida. A sensação de ser querida, a meu ver, é especial e faz diferença", contou através de uma postagem em seu site.