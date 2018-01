Kendall Jenner revela o motivo de manter relacionamentos em segredo

Kendall Jenner foi recentemente associada a nomes da música como Asap Rocky e Harry Styles, de quem foi namorada. Foto: Reuters/Danny Moloshok

A modelo norte-americana Kendall Jenner esclareceu a razão pela qual mantém seus affairs em segredo.

“Não vou casar com ninguém. Não estou noiva. Não há nenhum relacionamento de longo prazo na minha vida. Se não estou a sério com ninguém, por que tornar isso público?”, disse em entrevista à revista Harper’s Bazaar.

“Acho que é algo sagrado”, afirmou ela sobre relacionamentos. “É algo entre duas pessoas e a opinião de mais ninguém deve se meter nisso”, enfatizou, dizendo que “as pessoas querem ver drama”. “Se tivesse um namorado, iam continuar falando isso [que ela está saindo com outros] — e provavelmente essa seria a causa do nosso fim de namoro.”

Recentemente, Jenner foi teria tido relacionamentos com o rapper Asap Rocky — com quem estava junto no festival Coachella e poderia estar namorando —, além do músico britânico Harry Styles, ex-One Direction, que deu a entender em entrevista à Rolling Stone que ela teria inspirado seu álbum solo. Ambos eram namorados até 2016.