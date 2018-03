Kendall Jenner queria ser igual à sua meia-irmã Kim Kardashian West

Kendall Jenner Foto: Bang Showbiz

Kendall Jenner começou a se depilar aos 7 anos. A estrela de "Keeping Up With the Kardashians" se machucou quando era jovem ao usar uma lâmina de barbear para se depilar após ver a meia-irmã Kim Kardashian West, 35, fazer isso enquanto tomava banho.

Ela explicou para a revista LOOK: "Uma vez eu vi Kim depilando as próprias pernas no banho. Eu tinha apenas 7 anos e falei: 'Quando posso fazer isso?' E ela simplesmente respondeu: 'Não, por um longo tempo'. E então, alguns dias depois, eu fui e fiz sozinha, sem sabonete ou água e cortei minhas pernas. Foi provavelmente a pior coisa que já fiz, mas só tinha 7 anos".

Se quando era mais nova Kendall não seguia os conselhos da irmã, agora ela faz questão de levar a sério e seguir corretamente tudo o que Kim diz.

Ela acrescentou: "Kim sempre me disse para não tocar no meu rosto. Quando tinha entre 15 e 16 anos, eu tive acne muito grave e nunca tocava".

Kendall agora tenta manter seu regime de cuidados com a pele ao máximo para evitar o entupimento de seus poros com os inúmeros produtos que usa. "Eu atualmente lavo meu rosto com sabonete, tiro toda a sujeira e a maquiagem do dia, e então eu me entupo de hidratante e tento fazer isso o mais cedo possível e não antes de ir para cama, assim minha pele fica limpa e fresca por mais tempo", revelou.