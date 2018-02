Kendall Jenner fala sobre sua luta contra a ansiedade

A modelo Kendall Jenner revelou que sofre crises de ansiedade constantes e falou como faz para superá-las Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A modelo Kendall Jenner revelou em um episódio do reality Keeping Up with the Kardashians que foi ao ar no Estados Unidos no último domingo, 18, que sofreu muito com crises de ansiedade por conta de fatos que aconteceram com ela e sua família nos últimos anos.

“Muita coisa aconteceu comigo no último ano, tudo começou por conta do assalto que a Kim sofreu”, disse a modelo, referindo-se ao assalto em um hotel de Paris que sua irmã mais velha sofreu em 2016. “E então minha mansão foi assaltada. É por causa disso que não saio mais e uso pouco Twitter ou Instagram. Essas coisas me dão crises de ansiedade, é uma coisa muito louca”, continuou.

Kendall continuou dizendo que o ritmo intenso da sua vida, sem conseguir pensar no que aconteceu, desencadeou as crises. “Acho que nenhum de nós teve tempo para processar o que aconteceu nos últimos anos e acredito que isso contribuiu para as minhas crises. É difícil parar para refletir no que aconteceu e processar o agora”, falou no episódio.

“Ansiedade é totalmente mental, então você tem que descobrir maneiras de contorná-la”, afirmou a modelo, que revelou fazer tratamentos de acupuntura para tratar das suas crises. “Eu tento me manter sã, mas muitas vezes foge do controle. Mesmo assim, me sinto abençoada por estar onde estou e os meses de desfiles se tornam mais fáceis a cada ano”, terminou a modelo.