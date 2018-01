Kendall Jenner explica por que apagou seu perfil no Instagram

. Foto: Reprodução

Kendall Jenner foi a convidada do programa de Ellen DeGeneres nesta quarta-feira, 16. A modelo chamou atenção do mundo todo na última semana quando apagou sua conta no Instagram - fato que virou notícia até na CNN. A apresentadora a questionou sobre o motivo da decisão.

"Eu precisava de um 'detox'. Acho que eu precisava de um tempo. Eu estava sempre nele, eu acordava e era a primeira coisa que eu olhava, eu ia dormir e era a última coisa que eu fazia. Então, me senti um pouco dependente", explicou. No entanto, ela prometeu que logo estará de volta.

Além disso, Kendall revelou que ficou muito surpresa com o fato de ter apagado o Instagram ter sido notícia em tantos sites relevantes. "Eu não pensava nem que isso importava! Por que isso é uma notícia?", questionou a modelo.

Kedall disse que também está afastada do Twitter. Apesar de ter mantido sua conta ativa, apagou o aplicativo do celular.