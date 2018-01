Kendall Jenner engata relacionamento com o jogador de basquete Jordan Clarkson

Kendall Jenner e Jordan Clarkson engataram um relacionamento não tão sério, por enquanto. Foto: Bang Showbiz

Kendall Jenner e Jordan Clarkson engataram um relacionamento, que ambos preferem não dar um tom sério ao compromisso.

A estrela do reality Keeping Up with the Kardashians tem sido romanticamente ligada ao astro do basquete há alguns meses e, apesar de eles terem sido vistos juntos nas celebrações do feriado de 4 de julho, o casal está se recusando a tornar tudo oficial.

"Eles estão namorando casualmente, mas não é nada muito sério", disse uma fonte ao E! News.

E embora Jordan esteja realmente interessado na modelo, eles estão tentando manter seu romance de maneira discreta. "Ele se tornou um amigo muito próximo do grupo dela e eles ainda estão se encontrando, mas não é uma situação séria. Eles mantêm as coisas discretas quando estão em público, mas em privado eles estão muito juntos e são carinhosos. Ele realmente está interessado nela".