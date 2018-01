Kendall Jenner apaga conta no Instagram

. Foto: Reprodução/ Instagram

A família Kardashian-Jenner não é mais a mesma desde o assalto sofrido por Kim Kardashian em outubro, em Paris. Desde o incidente, a socialite não posta nada nas redes sociais e, agora, foi a vez de Kendall Jenner sumir. A filha mais velha de Caitlyn Jenner apagou sua conta no Instagram.

No último domingo, ao procurar a conta da modelo, os fãs se depararam com um aviso: usuário não encontrado.

Kendall também não apareceu nas semanas de moda de Londres, Milão e Paris. Ela justificou a ausência ao dizer que está sofrendo de paralisia do sono e precisava cuidar de sua saúde.

Por outro lado, a irmã mais nova da modelo, Kylie Jenner, não está com nenhum problema com as redes sociais. Ela tem postado diariamente e até já foi criticada por ser 'insensível' ao assalto da irmã.