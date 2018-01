Kelly Osbourne divulga o número de telefone da amante de Ozzy Osbourne

Foto: Bang Showbiz

Kelly Osbourne tuitou o número do celular da suposta amante de seu pai, Ozzy Osbourne.

A designer de moda teve um ataque de fúria no Twitter e postou o telefone da cabeleireira Michelle Pugh, a suposta amante do vocalista do Black Sabbath.

"Quem estiver procurando por um pacote barato: luzes, escova e um boq***, ligue para ***********", escreveu Kelly para seus quatro milhões de seguidores nessa segunda-feira, 23.

A atitude de Kelly, no entanto, não agradou aos seus próprios fãs. "@KellyOsbourne odeie seu pai, não a mulher... Ele fez isso para sua família... Novamente. #SMDH #infantil".

A filha de Ozzy respondeu à crítica da seguidora. "@tldoyle1271 você está na minha família? NÃO, VOCÊ NÃO ESTÁ. Você não tem ideia do que ela fez! Portanto, mantenha suas opiniões altamente poderosas para você mesma!", esbravejou.

De acordo com a imprensa americana, Kelly apoiou sua mãe durante todo o desenrolar dos fatos após Sharon, de 63 anos, descobrir o suposto caso de Ozzy ao vasculhar os e-mails dele.

"Ela [Sharon] e Kelly ligaram para o salão repetidamente por cerca de duas semanas antes da notícia vir à tona, tentando entrar em contato com Michelle. Elas estavam realmente furiosas. Sharon é a razão pela qual Michelle foi demitida", disse uma fonte à revista US Weekly.

Sharon confirmou que ela se separou do roqueiro do Black Sabbath, com quem se casou em 1982, em seu programa, o The Talk, no início deste mês, enquanto agradecia aos fãs por seu apoio.