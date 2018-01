Kelly Osbourne: 'A doença de Lyme quase me matou'

Kelly Osbourne teve a Doença de Lyme e foi mal-diagnosticada por anos Foto: Kevin Winter/AFP

Em seu novo livro de memórias, There Is No F***ing Secret, Kelly Osbourne, de 32 anos, detalha sua batalha contra a doença de Lyme. A filha de Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne sofreu por 10 anos antes de ser diagnosticada corretamente.

"É uma real, ela quase me matou. Vou trazer visibilidade para essa doença, que é grave e a maioria vive com um diagnóstico incorreto", escreve. Kelly contraiu a doença, transmitida por carrapato, em 2004, durante uma visita a uma fazenda para o aniversário de 54 anos do pai.

Mumma thank you for my beautiful flowers #ThereIsNoFuckingSecret I love you so much that is why my book is dedicated to you! @sharonosbourne Uma publicação compartilhada por Kelly! (@kellyosbourne) em Abr 27, 2017 às 9:20 PDT

"Comecei a pesquisas meus sintomas online e os resultados sempre voltavam como 'doença de Lyme'. Uma vez, alguém me ouviu e eu fui testada. Os resultados deram positivo: eu tinha o estágio 3, na forma neurológica. Fiquei aliviada ao descobrir o que acontecia, mas assustada também", diz Kelly.

A ex-participante do programa Fashion Police conta que teve receio em revelar seu diagnóstico porque “parece a nova moda e estou cansada de ser celebridades sofrerem nas capas das revistas”.