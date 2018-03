Kelly Key faz chá de revelação de sexo do bebê, mas ainda faz suspense sobre o resultado

Foto: Reprodução/Instagram

No último final de semana, Kelly Key e seu marido Mico Freitas fizeram um chá de revelação, onde os convidados ficam sabendo qual é o sexo do bebê que a grávida está esperando. Apesar de ter postado a foto do chá nas redes sociais, a cantora ainda faz suspense para os seus seguidores, que não sabem se é menino ou menina.

Numa foto postada em seu Instagram, Kelly disse que quer que os seguidores saibam da novidade como ela descobriu, para "sentir a emoção" que ela sentiu. Ela disse ainda que vai contar cada detalhe em seu canal do YouTube no próximo dia 9.

Nesta quarta-feira, 3, a cantora postou um vídeo de sua primeira ultrassonografia. No exame, ela tirou suas dúvidas sobre estar grávida de gêmeos, isso porque ela havia feito um exame de confirmação de gravidez que deu bem alto, o que, às vezes, pode significar que há dois bebês no útero.

A cantora está com quatro meses de gestação e já foi mãe duas vezes, de Jaime Vitor, de 11 anos, e de Suzanna, de 15, essa fruto de seu relacionamento com Latino.