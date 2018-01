Kelly Key diz ter recebido convite para posar nua novamente

Kelly Key foi um dos recordes de vendas da publicação da Playboy Foto: Bang Showbiz

Kelly Key está mesmo disposta a mudar o rumo de sua vida, tanto é que tem recusado propostas para posar nua. Após tirar a roupa para a revista Playboy, em 2002, a cantora confessou que não pretende mais fazer esse tipo de trabalho.

"Eu não posaria mais. Fui convidada algumas vezes, mas rejeitei. Não tem mais a ver com meu universo. Mas não me arrependo de ter feito a Playboy, pelo contrário, tenho muito orgulho e marcou um momento muito importante da minha vida", disse a cantora em entrevista ao Programa do Porchat nesta terça-feira, 20.

Para ela, na época em que posou nua foi muito difícil, uma vez que ainda tinha apenas 18 anos e já era mãe de uma menina, fruto do seu relacionamento com o cantor Latino.

"Até assinar o contrato eu tinha dor no estômago. A Playboy sempre ligava para as meninas que estavam mais em evidência no momento. Eu não queria fazer, aí botei um preço absurdo. E não é que eles toparam? Quer dizer, para mim o preço era absurdo, para eles não era nada", revelou a cantora, que foi um dos recordes de vendas da publicação.

Atualmente, Kelly Key é casada com o empresário Mico Freitas, o mesmo que namorava na época em que recebeu o convite da revista masculina. No entanto, a cantora revela que não pediu permissão nenhuma para ele pra aceitar o convite da publicação.

"Na época ele era meu namorado e estava acostumado a me ver trabalhar na mídia. Ele viu que pintou o convite e não falou nada. Eu nem sei se ele já viu minha revista", finalizou.