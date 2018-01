Kelly Clarkson divulga primeiras fotos de seu segundo filho

Kelly Clarkson publicou em seu perfil oficial no Instagram, neste domingo, 24, as primeiras fotos de Remington Alexander Blackstock. Remy, segundo filho da cantora com seu marido Brandon Blackstock, nasceu no dia 12 de abril, mas foi só no dia 14 que Kelly divulgou a novidade para seus fãs, através do Twitter: 'Ele está saudável e não poderíamos estar mais felizes ou mais apaixonados'.

Kelly foi a primeira vencedora do reality American Idol, que teve sua temporada final neste mês, onde se apresentou em suas últimas semanas de gestação e emocionou o público com o seu novo single. Sua primeira filha, River Rose, completou 1 ano e 10 meses recentemente.

Veja abaixo as fotos e acompanhe no Instagram e no Twitter as atualizações da cantora.

Remy Foto: Reprodução|Instagram

Kelly Clarkson Foto: Instagram|Reprodução

