Kelly Clarkson anuncia nascimento do segundo filho

A cantora pop Kelly Clarkson revelou que seu filho com o empresário Brandon Blackstock nasceu. O anúncio foi feito via Twitter nesta quinta, 14, mas o bebê nasceu no dia 12. O menino se chama Remington Alexander Blackstock e é o segundo filho do casal, que está junto desde 2013 e já são pais da menina River Rose.

Our little baby boy has arrived!! Remington Alexander Blackstock was born 4/12/16 & he is healthy & we couldn't be happier or more in love!