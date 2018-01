Kéfera lamenta morte de sua tia-avó

Kéfera e sua tia-avó, Zilu. Foto: Reprodução/Instagram

Na semana passada, quando Kéfera anunciou que ficaria um tempo sem publicar novos vídeos em seu canal do YouTube, ela contou que estava passando por momentos complicados em sua vida pessoal. Um deles era um câncer pelo qual sua tia-avó, Zila, estava passando. Nesta terça-feira, 25, ela morreu.

A youtuber postou uma imagem em seu perfil do Instagram com uma longa legenda agradecendo por tudo o que sua avó ensinou, e os seguidores mandaram mensagens de apoio.

"Obrigada pelos últimos e maravilhosos momentos que passamos juntas. Obrigada por me surpreender e sugerir do nada para que brincássemos de quem ficava mais tempo sem piscar. Você venceu na nossa brincadeira e nós te perdemos aqui nas nossas vidas, mas agora você está bem. E é isso que importa. Você me mudou para melhor. Obrigada! Muito obrigada. Voa, anjinho, voa...", escreveu na legenda.