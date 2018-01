Kéfera e Luan Santana aparecem em clima de romance em paródia; assista

Kéfera contracena com Luan Santana na paródia "Dia, Lugar e Hora" Foto: Reprodução/Youtube

Após desmentir suposto de ataque de estrelismo em voo, a youtuber Kéfera voltou a causar na internet. Em apenas de um dia, o novo vídeo da comediante ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no Youtube. Um dos principais motivos é a participação especial do músico Luan Santana, com quem interpreta um curioso casal.

O videoclipe brinca com a canção "Dia, Lugar e Hora", do próprio sertanejo. Na paródia, tudo dá errado na vida da personagem interpreta pela youtuber, desde um salto quebrado até uma dor de barriga em um momento bastante incoveniente. Para cortar o jeitão romântico de Luan, que não canta no vídeo, Kéfera faz caretas e chega até a comer folhas. Assista: