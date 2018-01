Kéfera e Gustavo Stockler terminam namoro 

. Foto: Reprodução/ Instagram

Realmente 2016 não está fácil para os casais: Kéfera Buchmann e Gustavo Stockler não estão mais juntos. Nesta terça-feira, 27, o youtuber postou em seu Snapchat que eles terminaram e pediu aos fãs que não os questionassem sobre o fim do relacionamento.

No Twitter, uma seguidora do casal perguntou o que estava acontecendo e Gusta respondeu: "Independente de qualquer coisa, amo a Kéfera e ela fez meu 2016 ser incrível. Fim de namoro não significa fim do amor".

. Foto: Reprodução/ Twitter

Já havia boatos sobre o término desde o início do mês, mas a assessoria de Kéfera negou. O casal estava junto desde maio de 2015.