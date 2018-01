Kéfera é acusada de racismo em paródia de 'Work'

Foto: Reprodução/YouTube

Na manhã desta quarta-feira (13), a vlogueira Kéfera publicou uma paródia da música Work, da Rihanna em seu canal do YouTube 5inco Minutos. O vídeo já atingiu mais de 480 mil visualizações até o momento e no Twitter a hashtag #ParódiaWork5incoMinutos já tem mais de 14 mil menções.

A grande repercussão do vídeo nas redes sociais se deve às críticas sobre o suposto uso de blackface de Gusta Stockler, namorado de Kéfera. Na paródia, Gusta aparece com o rosto pintado para parecer negro e imitar Drake, cantor que participa da música original com a Rihanna.

Além disso, o vídeo ainda recebeu críticas por machismo pelo teor da letra da música inventada pela vlogueira. No Twitter e no Instagram, as postagens se dividem entre críticas e elogios ao vídeo.

procurem outro argumento pra gerar ódio pq esse do blackface já deu #ParodiaWork5incoMinutos pic.twitter.com/YkpRY1hXqF — isona (@isamirassol) 13 de abril de 2016

Que racismo é esse gente ? Que vcs estao falando, a onde ? N vi nenhum #ParódiaWork5incoMinutos — TAG'S LOVATO (@AlwaysBeLovatiC) 13 de abril de 2016

Kéfera é uma flopada e sem talento. A paródia ficou uma bosta e o namorado dela ainda fez blackface. Lixo total. #ParódiaWork5incoMinutos — gustavo (@GLStecanela) 13 de abril de 2016

Não tenho nada contra a @Kefera , pelo contrário, mas que ta sem graça ta... #ParódiaWork5incoMinutos — †jujuba★ (@lokona_fig_) 13 de abril de 2016

O racismo começa quando n existe o whiteface #ParódiaWork5incoMinutos — jujuzera (@starsdll) 13 de abril de 2016

