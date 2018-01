'Keeping Up with the Kardashians' não será mais gravado em 2016

. Foto: Reprodução

Em momento difícil para a família Kardashian, Kim decidiu suspender a gravação do reality show Keeping Up with the Kardashians até o próximo ano. Desde que a socialite foi assaltada em Paris, no dia 2 de outubro, o programa não é filmado.

De acordo com o TMZ, fontes ligadas à produção do programa revelaram que os planos incluíam filmagens nos feriados de fim de ano. No entanto, com a internação de Kanye West por tempo indeterminado, as gravações foram suspendidas pelo resto do ano - e, talvez, por mais tempo.

Fontes do site revelaram que Kim está "repensando tudo".