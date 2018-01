Katy Perry toma sorvete banhado a ouro no Japão

A cantora Katy Perry. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

O casal Katy Perry e Orlando Bloom está de férias no Japão e parecem estar aproveitando muito. Os dois passaram a virada de ano na rua, no meio de uma multidão, e já visitaram o parque temático da Hello Kitty no país. Agora, Katy se rendeu a uma sobremesa extravagante: um sorvete banhado a ouro.

Ela postou uma imagem em seu Snapchat em que mostra o sorvete. Uma folha de ouro cobre o sorvete, que é acompanhado de confeitos diferentes, um que parece uma batata frita e outros docinhos que o cliente escolhe.

O doce é vendido no Hakuichi Café, em Kanazawa, e custa US$ 8, cerca de R$ 26.