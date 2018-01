Katy Perry quebra recorde e soma mais de 100 milhões de seguidores no Twitter

A cantora norte-americana Katy Perry acaba de quebrar um recorde no Twitter, tornando-se a primeira pessoa a ter mais de 100 milhões de seguidores.

"Hoje somos #testemunhas de um momento histórico", publicou o perfil oficial do Twitter, fazendo alusão ao título do quinto e último álbum da cantora, chamado Witness (testemunha, em português).

"Parabéns @katyperry, a primeira a alcançar 100 milhões de seguidores! #LoveKaty", escreveu.

Confira:

Today, we #WITNESS history.

Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2