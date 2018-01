Katy Perry promove novo single de forma inovadora

. Foto: Reprodução / Twitter @katyperry

A cantora Katy Perry inovou na forma de divulgação de seu novo single, Chained To The Rhytm, algo como 'acorrentados pelo ritmo', espalhando diversos globos espelhados, como os presentes em danceterias, em cidades ao redor do mundo.

O Brasil inicialmente não estava na lista, mas pouco depois a cidade do Rio de Janeiro foi incluída, e deve receber um em breve. A ideia é mostrar que todos estão "conectados pelo ritmo", da mesma forma que o título sugere.

Confira abaixo o mapa e exemplos de locais onde a ação promocional foi feita:

Leave your bubble (and bring your headphones): https://t.co/rvwWsTmQHi — KATY PERRY (@katyperry) 8 de fevereiro de 2017

Ouça a música abaixo: