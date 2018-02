Katy Perry pega buquê em casamento e Orlando Bloom se manifesta

Os dois se separaram após namorarem por pouco mais de um ano. Foto: Eric Jamison / AP | Phil McCarten / Reuters

Katy Perry postou, nesta quinta-feira, um vídeo em que pega o buquê no casamento de seu irmão, David Hudson. Empolgada, ela sai correndo com as flores na mão enquanto é filmada.

Na legenda do vídeo, ela brinca “quando você deseja companheirismo, mas corre do amor quando o consegue”.

Diante da mensagem da cantora, Orlando Bloom comentou “você pode correr, mas não pode se esconder… de SI MESMA”.

A troca de mensagens foi suficiente para os fãs especularem a volta do casal, separados há quase um ano. Será?

Veja o vídeo: