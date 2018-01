Katy Perry oferece pagar estudos de fã sobrevivente da boate Pulse

Foto: Reprodução/The Ellen Show

Durante uma entrevista no programa The Ellen Show, o jovem Tony Marrero afirmou que as letras de Katy Perry mudaram sua vida. Ele foi um dos sobreviventes do ataque à casa noturna Pulse, em Orlando, quando um atirador matou 50 pessoas e feriu mais de outras 50 por motivação homofóbica, no maior tiroteio da história dos Estados Unidos.

No programa, Tony falou sobre como as músicas da cantora americana são importantes em sua vida, principalmente 'Rise'. "As letras dessa música têm muito poder. Cada palavra dessa música tem poder", disse. Em seguida, foi surpreendido quando Katy Perry entrou no estúdio, muito emocionada.

Tony não conteve as lágrimas e agradeceu à cantora: "A letra dessa música me ajudou desde o dia em que eu estava no hospital, até hoje. Você é maravilhosa".

E se ele achava que a surpresa já tinha sido suficiente, Katy completou: “Eu soube que você é criativo, assim como eu, e tem sonhos, que você quer sair por aí pregando o bem. E eu ouvi falar que você quer cursar uma faculdade de cinema, então eu quero pagar pessoalmente o seu primeiro ano na faculdade de cinema”.

Veja o vídeo (em inglês):