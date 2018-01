Katy Perry negocia retorno musical durante Video Music Awards

Foto: Reprodução/BANG Showbiz

Katy Perry está prevista para abrir a edição deste ano do Video Music Awards, da MTV. A cantora está fazendo seu retorno musical e quer interpretar seu novo single Rise no evento que ocorre no próximo mês.

Atualmente, ela está em negociações com os organizadores, que estão esperando que ela irá vá falar de sua 'disputa' com Taylor Swift, que foi trazida de volta ao centro das atenções mais uma vez na semana passada.

Uma fonte disse ao jornal The Sun: "Katy está se preparando para seu retorno musical há meses e esta seria a maneira perfeita de lançar-se de volta ao grande palco. As negociações estão em estágio inicial, mas ambas as partes estão ansiosas para que isso aconteça".

"Sua gravadora Capitol a apoiou ao disponibilizar milhões para garantir que seu novo álbum seja seu seu melhor de todos os tempos. Dada a quantidade de material que ela tem à sua disposição, especialmente sua reação à canção desabafo de Taylor, 'Bad Blood', você pode ver porque isso é altamente antecipado".

As cantoras se desentenderam em 2012, quando Katy supostamente roubou um dos dançarinos de Taylor para sua turnê 'Prism'. Taylor, em seguida, criticou a postura da estrela pop ao basear sua canção Bad Blood em sua briga.

Na semana passada, Katy se viu envolvida em uma batalha novamente após o ex-namorado de Swift, Calvin Harris, criticar sua ex-namorada em seu perfil no Twitter. Ele tuitou: "Sei que você está fora da turnê e você precisa de alguém novo para tentar e enterrar como Katy etc, mas não sou o cara, me desculpe".

Logo após seu discurso, Katy retuitou uma mensagem que ela escreveu em maio de 2015, onde se lê: "tempo, revelador da verdade final".