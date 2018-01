Katy Perry lançará novo álbum ao vivo no YouTube 

Katy Perry durante sua apresentação no show beneficente One Love Manchester Foto: Dave Hogan/One Love Manchester/Handout via REUTERS

Na próxima quinta-feira, 8, Katy Perry lançará seu novo álbum, Witness. O quinto disco da cantora será apresentado de uma maneira diferente: pelo YouTube.

Em um vídeo ao vivo, ela cantará as músicas do álbum que ainda não são conhecidas pelo público - além de Chained to the Rhythm, Bon Appétit e Swish Swish. Os fãs poderão acompanhar o lançamento pelo canal oficial de Katy.

No Brasil, o horário de início da transmissão será às 12h.