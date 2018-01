Katy Perry brinca com Ed Sheeran: 'Obrigada por me manter fora do 1º lugar das paradas'

Katy Perry e Ed Sheeran dão entrevista bem-humorada à rádio britânica. Foto: https://www.youtube.com/user/bbcradio1/videos

Na manhã desta quarta-feira, 22, Katy Perry e Ed Sheeran se encontraram nos bastidores da BBC Radio 1, e a dupla contou histórias de forma muito bem-humorada - e a cantora não deixou de brincar com o fato do cantor emplacar hits no topo dos mais importantes rankings de música.

Logo que Ed apareceu, Katy gritou: "Oh, obrigada baby por me manter fora do primeiro lugar das paradas, obrigada! Você é tão acessível, você é o melhor amigo de todo mundo, oh, ótimo!". Então, o cantor sentou-se ao lado dela e contou sobre a primeira vez que a viu. "É por isso que eu a adoro! A primeira vez que encontrei com ela foi num show em Toronto e eu a vi e disse 'ai meu Deus, Katy Perry está aqui, isso é embaraçoso'. Eu suava muito e ela disse 'oi, eca'", disse Ed, elogiando o bom humor da cantora.

Os dois ainda falaram sobre premiações, como o Grammy, e Katy falou sobre suas visitas à Inglaterra, e revelou que, na sua primeira vez no país, teve uma gripe e, mesmo assim, teve de participar do prêmio Brit Awards.

A cantora está no país agora justamente para se apresentar nessa premiação, cuja edição 2017 ocorre nesta quarta-feira, 22, a partir das 17h. Além dela, Little Mix, Ed Sheeran, Robbie Williams e Bruno Mars também são algumas das atrações confirmadas.