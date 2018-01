Katy Perry anuncia lançamento de seu novo álbum, 'Witness' 

Katy Perry durante o show Wango Tango em Carson, na California Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

No último domingo, 14, Katy Perry postou um vídeo curto em seu Instagram e no Twitter para avisar que nesta segunda-feira, 15, anunciaria uma novidade.

No dia prometido, a cantora acabou com o mistério: vem por ai álbum novo e turnê. Witness é o nome do novo álbum de Katy, que será lançado dia 9 de junho. Antes desse, Prism era o mais recente, lançado em 2013.

A pré-venda dos ingressos para os shows da Witness Tour já está aberta no site da cantora, no entanto, as apresentações serão nos Estados Unidos e no Canadá. Todos que comprarem entradas ganharão o novo CD de Katy.