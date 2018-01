Katie Holmes e Jamie Foxx estão namorando, diz jornal

Katie Holmes e Jamie Foxx estariam namorando há anos, mas só agora apareceram juntos devido à clausula contratual. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Nesta quarta-feira, 6, começaram a circular fotos que mostram Katie Holmes e Jamie Foxx de mãos dadas na praia. De acordo com o DailyMail, eles estão namorando há alguns anos.

"Após anos escondendo seus sentimentos em público, por conta de uma cláusula de divórcio com Tom Cruise que a proibia de 'namorar em público', os dois foram fotografados andando de mãos dadas em uma praia de Malibu", diz a publicação do jornal.

Katie se separou de Cruise em 2012. Na época, fontes próximas a atriz disseram que, no contrato de divórcio, havia uma cláusula que proibia Katie de assumir qualquer namoro publicamente por cinco anos. De acordo com o que as fontes falaram a alguns jornais e revistas, a atriz queria se separar rapidamente e ficar com a guarda da filha, Suri, por isso aceitou a regra.

Até o momento, nem Katie nem Foxx comentaram sobre o assunto em suas redes sociais.