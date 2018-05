Kate Winslet critica roupas de atrizes: 'Olham para elas, mas não pelas razões certas'

A atriz Kate Winslet Foto: Brendan McDermid

A atriz Kate Winslet, conhecida por seu papel como Rose no filme Titanic e por ter vencido um oscar de melhor atriz pelo filme O Leitor, criticou roupas que 'mostram demais' em sua visão, usadas por artistas em premiações.

"Há algo meio desconfortável para mim em ver mulheres que estão claramente apresentando a si mesmas de uma forma que foi feita para fazer as pessoas olharem para elas, mas não pelas razões certas", contou, em entrevista ao Daily Mail.

Em seguida, concluiu: "Quando eu entro em uma sala, espero ter conversas interessantes com as pessoas; não estou interessada se as pessoas vão olhar para mim, ou não. Na verdade, é o oposto"

Winslet ainda revelou que leva em conta os conselhos de sua mãe, morta em decorrência de um câncer em 2017, na hora de se vestir.

A atriz também falou a respeito do produtor Harvey Weinstein, acusado de ter cometido diversos abusos sexuais em Hollywood. Seu primeiro trabalho em um filme foi feito na produtora de Weinstein.

"Por toda a minha carreira, onde quer que eu encontrasse Harvey Weinstein, ele agarrava meu braço e dizia: 'Não esqueça quem te deu seu primeiro filme'. Como se eu devesse algo a ele", contou.