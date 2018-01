Kate Middleton está preocupada com comportamento dos filhos no casamento da irmã

Kate, William e seus filhos, George e Charlotte Foto: AFP/ Chris Jelf

No próximo sábado, 20, Pippa Middeton, irmã de Kate, se casará com James Matthews. Enquanto conversava com Andrew Bates, que fez parte da equipe do Palácio de Buckingham por 28 anos, a duquesa de Cambridge admitiu que está preocupada com o comportamento de seus filhos na cerimônia.

Na terça-feira, 16, durante a festa no jardim do Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, ela disse a Bates que está um pouco nervosa em relação aos papeis que George, de três anos, e Charlotte, de dois anos, terão de cumprir na cerimônia.

"Ela disse que eles [os filhos] estavam ansiosos pelo casamento de sua irmã, mas no fim de semana ela estava um pouco procupada com a maneira como eles poderiam se comportar", disse Bates aos jornais ingleses. "Ela disse que espera que eles sejam bons, mas você nunca sabe como se comportarão nessa idade."